Граждане в соцсетях призвали расследователь произошедшее Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новороссийске пьяный мужчина, сняв штаны, сел на памятник героям Великой Отечественной войны «Малая Земля». Об этом соцсетях сообщили местные жители.

На кадрах, опубликованных в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте» мужчина со своей подругой распивают спиртные напитки и матерятся. Позже злоумышленник разбивает несколько стеклянных бутылок о плиты мемориала.

«Приезжие варвары глубоко оскорбили одну из самых чтимых святынь нашего края — Малую землю в Новороссийске. Там, где наши деды и прадеды проливали кровь — эти нелюди устроили голые танцы, били об монумент бутылки, а потом все это выложили в сторис в Инстаграм», — написано в посте в соцсети.

В соцсетях возмущенные граждане призвали правоохранительные органы придать огласке данный инцидент и как можно быстрее расследователь произошедшее. В администрации Новороссийска ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме (Тюменская область) несколько школьников грели ноги у Вечного огня на мемориале Победы. После данного инцидента в местных школах провели дополнительные уроки патриотического воспитания.