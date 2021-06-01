Бизнесмен Игорь Алтушкин помог семье переехать из деревенского дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветеран второй чеченской кампании Виталий Ибрагимов почти 20 лет не мог получить собственное жилье от государства. Мужчина с огромной семьей ютился в деревенском доме. Новую квартиру в Екатеринбурге он обрел при помощи председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

В 2000 году во время штурма Грозного Ибрагимов получил осколочное ранение от гранатомета. По возвращению со службы мужчина устроился в МЧС и встал в очередь на жилье. Однако за 20 лет квартиру он так и не получил, живя с мамой, бабушкой, братом-инвалидом, женой и детьми в небольшом доме. «Девять человек, комнаты маленькие, нет никаких условий надлежащих, туалет на улице, ванны нет. Уже устал сильно и обратился в Фонд святой Екатерины», — рассказал Ибрагимов.

Просьба семьи о помощи была исполнена. Алтушкин выделил средства на покупку просторной квартиры в новом доме на Широкой Речке в Екатеринбурге. 1 июня Ибрагимовы отмечали новоселье. Сейчас в планах семьи определить детей в школу и детский сад и привыкнуть к городской жизни.