Хасбулатов: в окружении Ельцина работали сотни сотрудников ЦРУ

Руслан Хасбулатов утверждает, что Борис Ельцин сотрудничал с агентами ЦРУ по кадровым вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый президент России Борис Ельцин совещался по кадровым вопросам с агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

«Там была, наверное, сотня [штатных сотрудников ЦРУ США]. Они определяли всё <…> Ельцин очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями», — цитирует Хасбулатова «Говорит Москва». Он отметил, что об этом он узнавал из слов сотрудников правительства, которых Ельцин увольнял.

Ранее бывший вице-президент страны Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР неизвестный человек с иностранным акцентом из окружения президента РСФСР Бориса Ельцина давал последнему советы относительно назначений на высшие посты в государстве, передает телеканал 360. Также Руцкой привел подробности несостоявшегося ареста Ельцина после развала СССР.