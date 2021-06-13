Россиянка взяла три золотых медали в художественной гимнастике

Сборная России стала первой в медальном зачете на чемпионате Европы по художественной гимнастике (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиянка Дина Аверина взяла три золотые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Спортсменка одержала победу в соревнованиях с лентой, мячем и обручем. Ее сестра, Арина Аверина, взяла золото в многоборье.

«Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей в индивидуальных дисциплинах на чемпионате Европы», — сообщает ТАСС. В упражнении с лентой Арина Аверина также заняла призовое место — ей досталась бронза. Дина Аверина также получила серебро в соревнованиях с булавами и бронзу в многоборье. В упражнениях с булавами её обошла спортсменка из Израила Линой Ашрам.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в болгарском городе Варна с 9 по 13 июля. Всего российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряных и три бронзовых медали. В командном и групповом многоборье Россия также взяла золотые медали. В командном упражнении с пятью мячами сборная завоевала серебро, а в командном упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами — бронзу, сообщает RT. По итогу команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

На втором месте оказалась сборная Израиля — у неё две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Болгарские спортсмены завоевали одну золотую и две серебряных медали и оказались на третьем месте в зачете.