Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке

Киргизия заинтересована в сохранении русского языка. Об этом сказал президент республики Садыр Жапаров.
«Русский язык у нас закреплен в основном законе как официальный. Владимир Владимирович (Путин, президент России — прим. URA.RU) выразил благодарность за то, что мы поддерживаем русский язык. В действительности русский язык не нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем», — сказал Жапаров в интервью госагентству Кабар.
Глава государства отметил, что русский язык относится к числу шести ведущих языков мира. По его мнению, отсутствие владения русским существенно ограничит возможности Киргизии для выхода на международную арену. Президент также подчеркнул, что русский активно применяется в странах СНГ, а в таких регионах, как Европа, США и Китай, часто прибегают к услугам переводчиков, владеющих русским языком. Поэтому инициативы отдельных политиков по лишению его статуса официального представляются ошибочными.
«Предложения некоторых политиков изменить статус русского языка неверны. Конечно, в первую очередь мы должны развивать наш родной язык. Но также необходимо знать русский и английский. Половина мира использует эти два языка. Современная молодежь у нас уже говорит на трех-четырех языках. Знать много языков — это хорошо. Можешь свободно перемещаться в любую точку мира», — подчеркнул президент Киргизии.
Вопрос сохранения статуса русского языка в Киргизии ранее поднимался на встрече президентов России и Киргизии, где Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за поддержку русского языка в республике. Это связано с тем, что знание русского языка является обязательным условием для трудоустройства киргизских мигрантов в России, особенно после ужесточения миграционного законодательства в 2025 году.
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