В инциденте с избиением девушек разбирается полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская блогерша вступилась за девушек, которые рано утром курили кальян под окнами жилого дома. Жильцу не понравились запах и шум, он напал на девушек с ремнем. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел рано утром 20 июня в микрорайоне «Академ Риверсайд». На видео рассерженный мужчина начинает хлестать ремнем трех девушек, а они пытаются увернуться. «С пяти утра орешь!» — кричит мужчина. «Да у меня муж есть!» — отвечает ему одна из девушек. «Да мне все равно!» — злится нападавший. Все это сопровождается нецензурной бранью. Видео появилось в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Девочки после дня рождения решили покурить кальян. Они находились во дворе. Они не нарубали музыку на машине. Они не орали, они просто стояли, разговаривали. Максимум, что они делали, включали музыку на телефоне. Человек с балкона начал кричать о том, что если вы сейчас отсюда не уйдете, я „просто вас во все щели, туда-сюда“. На что девушки ответили: „Ну, пожалуйста, давай спускайся!“. Как бы кто себя ни вел, это не дает права поднимать руку и совершать вот такие вот действия», — заявляет в своем Instagram блогер vita11223. По ее мнению, мужчина должен быть наказан.

Пострадавшие написали заявление в полицию. «По данному факту проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. Мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что у мужчины просто сдали нервы, так девушки на его замечания не реагировали, а речь шла о раннем утре, когда все еще спали.