28 августа 2021

В правительстве РФ придумали способ сдержать цены на сахар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия на комбинат школьного питания. Сургут, сахар, мешки
Власти России хотят скупать сахар и перепродавать, чтобы сдержать рост цен Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

Правительство России будет закупать у производителей сахар и продавать его в случае роста цен на продукт. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. <…> Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — указано в документе. Кабмин начнет формировать данный государственный интервенционный фонд в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению цен на продовольствие. Тогда власти скорректировали пошлины на сельскохозяйственную продукцию, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, а также подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло с производителями, поставщиками и торговыми сетями.

Осенью экономисты ожидают подорожания всех продуктов. В Союзе потребителей сообщали, что понижение стоимости возможно «в коротком моменте», но потом инфляция неотвратима, приводит «Национальная служба новостей» слова главы Союза Петра Шелища.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...