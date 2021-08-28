В правительстве РФ придумали способ сдержать цены на сахар

Власти России хотят скупать сахар и перепродавать, чтобы сдержать рост цен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Правительство России будет закупать у производителей сахар и продавать его в случае роста цен на продукт. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. <…> Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — указано в документе. Кабмин начнет формировать данный государственный интервенционный фонд в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению цен на продовольствие. Тогда власти скорректировали пошлины на сельскохозяйственную продукцию, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, а также подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло с производителями, поставщиками и торговыми сетями.

Осенью экономисты ожидают подорожания всех продуктов. В Союзе потребителей сообщали, что понижение стоимости возможно «в коротком моменте», но потом инфляция неотвратима, приводит «Национальная служба новостей» слова главы Союза Петра Шелища.