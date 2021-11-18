В кризис хуже всего приходится производителям и потребителям товаров, давление на которые ужесточают власти и силовики. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Нечаев.
«В том, что экономика не растет, виноват не Центробанк, а низкая конкурентность, административное и силовое давление на производителей и потребителей. Коммунисты сегодня предложили заставлять производителей продавать 50% валютной выручки. Наоборот, нужно дать производителям полную свободу действий», — написал он в своем telegram-канале.
Нечаев также отметил, что инфляция возникает благодаря ввозу товаров из-за рубежа. Однако в последнее время ввозить стали меньше из-за закрытых границ и отсутствия комплектующих.
Депутат считает, что для успешной экономики в стране необходимо «убрать избыток регулирования и давление силовиков». Так что, по его словам, к Центральному банку, повышающему ключевую ставку (при повышении ключевой ставки проценты по кредитам, в том числе и у производителей товаров, растут, — прим. ред.) не стоит предъявлять претензии.
Ранее в Центробанке заявляли, что повторение ситуации с резким ростом продовольственной инфляции в будущем возможно, отмечают «Дни.ру». При этом президент Владимир Путин уже предложил индексировать социальные выплаты по фактической инфляции, напоминает РАПСИ.
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