Ученые заявили об особом иммунитете к COVID среди медиков

По мнению исследователей британского журнала Nature, у медиков развился особый иммунитет к COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У медиков, работающих в больницах, выявили особый иммунитет к коронавирусной инфекции. О данном исследовании написано в научном журнале Nature.

В ходе исследования были проведены наблюдения над 58 сотрудниками одной из клиник Великобритании на предмет выявления скрытых инфекций и на уровень антител. Участники эксперимента в течение четырех месяцев не показали ни положительного результата ПЦР, ни каких-либо признаков антител или симптомов инфекции, даже если их коллеги на рабочем месте были инфицированы, передают «Известия» информацию из статьи. Кроме того, у 20 участников научного исследования специалисты обнаружили повышенные уровни концентрации Т-клеток, у 19 из них при анализе был выявлен белок, который может указывать на контакт с COVID-19.

По мнению авторов исследования, у обследуемых медиков по непонятным на сегодняшний день причинам стремительно заканчивался инфекционный процесс. Специалисты предположили, что иммунитет у врачей настолько сильный, что смог одолеть вирус, несмотря на то, что он даже не успел закрепиться к организму. Однако, по словам ученых, доказательств, подтверждающих действительный контакт с больными, нет.

По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, врачей, которые отговаривают пациентов от прививки против коронавируса, необходимо привлекать к уголовной ответственности. По его словам, такие выступления врачей крайне некорректны.