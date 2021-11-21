Куйвашев увеличил число депутатов, получающих зарплату

Число депутатов, получающих зарплату, выросло до 33 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил число депутатов законодательного собрания, получающих зарплату. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«В части второй пункта 2 статьи 9 число „30“ заменить числом „33“», — указывается в законе.

Закон о внесении изменений, касающихся числа депутатов на федеральной зарплате был подписан губернатором 16 ноября. Опубликован документ 20 ноября. Ранее число депутатов, получающих зарплату, составляло 30 человек.

Выборы в законодательное собрание прошло в сентября 2021 года. В новом созыве заксобрания количество вице-спикеров было расширено с пяти до семи. Два вице-спикера усилили свое влияние после распределения полномочий.