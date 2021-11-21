21 ноября 2021
20 ноября 2021

Куйвашев увеличил число депутатов, получающих зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, герб свердловской области, заксобрание свердловской области
Число депутатов, получающих зарплату, выросло до 33 Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил число депутатов законодательного собрания, получающих зарплату. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«В части второй пункта 2 статьи 9 число „30“ заменить числом „33“», — указывается в законе.

Закон о внесении изменений, касающихся числа депутатов на федеральной зарплате был подписан губернатором 16 ноября. Опубликован документ 20 ноября. Ранее число депутатов, получающих зарплату, составляло 30 человек.

Выборы в законодательное собрание прошло в сентября 2021 года. В новом созыве заксобрания количество вице-спикеров было расширено с пяти до семи. Два вице-спикера усилили свое влияние после распределения полномочий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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