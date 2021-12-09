09 декабря 2021
08 декабря 2021

Власти: в Челябинской области штамм «Омикрон» не обнаружен

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока у челябинцев не нашли нового варианта коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на сегодняшний день не выявлено случаев заражения или завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«На данный момент заразившихся „Омикроном“ в Челябинской области не выявлено. Обсерватора по образцу созданного в соседней Свердловской области также нет — в аэропорт Челябинска не прибывают рейсы из неблагополучных в этом отношении стран Африки. Ситуация с COVID-19 остается напряженной, но заболеваемость постепенно снижается», — пояснила URA.RU Гехт.

Новый штамм «Омикрон» изначально был обнаружен 25 ноября в странах Южной Африки. В России его впервые выявили 6 декабря. По предварительным данным, «Омикрон» существенно быстрее предшествующих вариантов вируса провоцирует развитие коронавирусной пневмонии.

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В Челябинской области на сегодняшний день не выявлено случаев заражения или завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «На данный момент заразившихся „Омикроном“ в Челябинской области не выявлено. Обсерватора по образцу созданного в соседней Свердловской области также нет — в аэропорт Челябинска не прибывают рейсы из неблагополучных в этом отношении стран Африки. Ситуация с COVID-19 остается напряженной, но заболеваемость постепенно снижается», — пояснила URA.RU Гехт. Новый штамм «Омикрон» изначально был обнаружен 25 ноября в странах Южной Африки. В России его впервые выявили 6 декабря. По предварительным данным, «Омикрон» существенно быстрее предшествующих вариантов вируса провоцирует развитие коронавирусной пневмонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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