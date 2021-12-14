14 декабря 2021

В Челябинске ради новой дороги снесут садовые участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, строительство автодороги
Под новую дорогу планируют изъять сразу несколько садовых участков Фото:

Власти Челябинска приняли решение изъять несколько садовых участков в СНТ «Любитель-3», чтобы построить дорогу на Северо-Западе города. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации Челябинска.

«Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги улицы Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска у собственника земельный участок. Строительство проводится в рамках программы „Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске“», — написано в распоряжении администрации Челябинска.

В администрации города сообщили, что необходимость строительства связана с затрудненным движением автотранспорта по улице 40 лет Победы. Также грунтовая дорога на участке улицы Молдавской портит вид нового здания Академического лицея № 95, и почти достроенного храма Иоанна Воина.

В мэрии добавили, что проект новой дороги отдан на экспертизу. Около 20 дорог в городе находятся на стадии проектирования. Однако финансирование пока не определено.

В сентябре 2020 года представители нескольких садовых товариществ Челябинска выступили против автодорожников. Садоводы пожаловались, что строители убрали пешеходный переход рядом с их остановками и сделали на 200 метров дальше надземный переход, до которого надо идти по обочине трассы.

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Власти Челябинска приняли решение изъять несколько садовых участков в СНТ «Любитель-3», чтобы построить дорогу на Северо-Западе города. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации Челябинска. «Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги улицы Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска у собственника земельный участок. Строительство проводится в рамках программы „Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске“», — написано в распоряжении администрации Челябинска. В администрации города сообщили, что необходимость строительства связана с затрудненным движением автотранспорта по улице 40 лет Победы. Также грунтовая дорога на участке улицы Молдавской портит вид нового здания Академического лицея № 95, и почти достроенного храма Иоанна Воина. В мэрии добавили, что проект новой дороги отдан на экспертизу. Около 20 дорог в городе находятся на стадии проектирования. Однако финансирование пока не определено. В сентябре 2020 года представители нескольких садовых товариществ Челябинска выступили против автодорожников. Садоводы пожаловались, что строители убрали пешеходный переход рядом с их остановками и сделали на 200 метров дальше надземный переход, до которого надо идти по обочине трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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