В Челябинске ради новой дороги снесут садовые участки

Под новую дорогу планируют изъять сразу несколько садовых участков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Челябинска приняли решение изъять несколько садовых участков в СНТ «Любитель-3», чтобы построить дорогу на Северо-Западе города. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации Челябинска.

«Изъять для муниципальных нужд — строительства автомобильной дороги улицы Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска у собственника земельный участок. Строительство проводится в рамках программы „Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске“», — написано в распоряжении администрации Челябинска.

В администрации города сообщили, что необходимость строительства связана с затрудненным движением автотранспорта по улице 40 лет Победы. Также грунтовая дорога на участке улицы Молдавской портит вид нового здания Академического лицея № 95, и почти достроенного храма Иоанна Воина.

В мэрии добавили, что проект новой дороги отдан на экспертизу. Около 20 дорог в городе находятся на стадии проектирования. Однако финансирование пока не определено.

В сентябре 2020 года представители нескольких садовых товариществ Челябинска выступили против автодорожников. Садоводы пожаловались, что строители убрали пешеходный переход рядом с их остановками и сделали на 200 метров дальше надземный переход, до которого надо идти по обочине трассы.