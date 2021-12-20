В России в 2022 году увеличится размер пособий для семей с детьми. Индексация коснется как федеральных, так и региональных выплат.
Размер материнского капитала в 2022 году на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго — более 665 тысяч рублей. В Хабаровском крае при рождении третьего и последующих детей сумма регионального маткапитала вырастет на 4%. А в Архангельской области с 1 января 2022 года его начнут выплачивать на третьего и каждого последующего ребенка в семье.
Семьи смогут оформить пособие на ребенка, которому еще не исполнилось полтора года. Их размер равен 40% от зарплаты за последние два года, при этом минимальный размер ежемесячной выплаты с 1 февраля составит 7493 рубля.
Семьи с низким доходом смогут получать ежемесячное пособие на детей до трех лет. В 2022 году в среднем по стране его размер составит около 12 тысяч рублей.
Часть семей с детьми от трех до семи лет также сможет претендовать на выплаты, однако при их назначении будет учитываться комплексная оценка нуждаемости и «правило нулевого дохода». Размер пособия в данном случае равняется половине детского прожиточного минимума, что в среднем по стране в 2022 году составит около шести тысяч рублей.
Неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране эта сумма составит около 5,5 тысяч рублей в месяц.
В Челябинской области семьи будут получать ежемесячное пособие при рождении или усыновлении второго ребенка. Размер выплат составит 6 тысяч рублей.
Ранее в России предложили ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.
В России в 2022 году увеличится размер пособий для семей с детьми. Индексация коснется как федеральных, так и региональных выплат. Ранее в России предложили ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.