Депутаты ГД хотят ввести постоянные выплаты россиянам с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья
Депутаты внесли законопроект о базовом доходе для семей с детьми Фото:

В России необходимо ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.

«Предлагаем ввести такой ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года. При этом следует установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — сказано в тексте законопроекта, который опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что действие данного законопроекта распространяется 60 млн человек. Общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

Ранее комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов решил отклонить законопроект, который вводит ежегодную выплату для школьников к 1 сентября. Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплаты, чтобы сохранить ее покупательскую способность.

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В России необходимо ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. «Предлагаем ввести такой ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года. При этом следует установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — сказано в тексте законопроекта, который опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Отмечается, что действие данного законопроекта распространяется 60 млн человек. Общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год. Ранее комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов решил отклонить законопроект, который вводит ежегодную выплату для школьников к 1 сентября. Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплаты, чтобы сохранить ее покупательскую способность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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