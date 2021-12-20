Депутаты ГД хотят ввести постоянные выплаты россиянам с детьми

Депутаты внесли законопроект о базовом доходе для семей с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.

«Предлагаем ввести такой ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года. При этом следует установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — сказано в тексте законопроекта, который опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что действие данного законопроекта распространяется 60 млн человек. Общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

Ранее комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов решил отклонить законопроект, который вводит ежегодную выплату для школьников к 1 сентября. Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплаты, чтобы сохранить ее покупательскую способность.