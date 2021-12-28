Депутат Госдумы предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

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Заседание
В бюджете хранится 19,5 трлн рублей неиспользованных средств, заявил Михаил Делягин Фото:

В России можно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, для этого в бюджете есть 19,5 трлн неиспользованных средств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в интервью программе «Место для дискуссий».

«МРОТ в 30 тысяч рублей — это не цифра с потолка. Это рассчитали ученые из Российской академии наук. На увеличение МРОТ есть деньги в бюджете. По данным Минфина, на 1 декабря этого года в федеральном бюджете 19,5 трлн рублей неиспользованных средств. Они просто лежат», — сказал Делягин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ. Теперь он составляет 13 890 рублей. Президент отметил, что в 2022 году МРОТ может быть дополнительно проиндексирован, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что МРОТ в России должен быть не меньше 50 тысяч рублей.

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В России можно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, для этого в бюджете есть 19,5 трлн неиспользованных средств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в интервью программе «Место для дискуссий». «МРОТ в 30 тысяч рублей — это не цифра с потолка. Это рассчитали ученые из Российской академии наук. На увеличение МРОТ есть деньги в бюджете. По данным Минфина, на 1 декабря этого года в федеральном бюджете 19,5 трлн рублей неиспользованных средств. Они просто лежат», — сказал Делягин. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ. Теперь он составляет 13 890 рублей. Президент отметил, что в 2022 году МРОТ может быть дополнительно проиндексирован, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что МРОТ в России должен быть не меньше 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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