Депутат Госдумы предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

28 декабря 2021 в 14:53 Размер текста - 17 +

В бюджете хранится 19,5 трлн рублей неиспользованных средств, заявил Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России можно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, для этого в бюджете есть 19,5 трлн неиспользованных средств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в интервью программе «Место для дискуссий». «МРОТ в 30 тысяч рублей — это не цифра с потолка. Это рассчитали ученые из Российской академии наук. На увеличение МРОТ есть деньги в бюджете. По данным Минфина, на 1 декабря этого года в федеральном бюджете 19,5 трлн рублей неиспользованных средств. Они просто лежат», — сказал Делягин. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ. Теперь он составляет 13 890 рублей. Президент отметил, что в 2022 году МРОТ может быть дополнительно проиндексирован, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что МРОТ в России должен быть не меньше 50 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России можно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, для этого в бюджете есть 19,5 трлн неиспользованных средств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в интервью программе «Место для дискуссий». «МРОТ в 30 тысяч рублей — это не цифра с потолка. Это рассчитали ученые из Российской академии наук. На увеличение МРОТ есть деньги в бюджете. По данным Минфина, на 1 декабря этого года в федеральном бюджете 19,5 трлн рублей неиспользованных средств. Они просто лежат», — сказал Делягин. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ. Теперь он составляет 13 890 рублей. Президент отметил, что в 2022 году МРОТ может быть дополнительно проиндексирован, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что МРОТ в России должен быть не меньше 50 тысяч рублей.