Депутат Госдумы предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

В России можно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, для этого в бюджете есть 19,5 трлн неиспользованных средств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в интервью программе «Место для дискуссий».
«МРОТ в 30 тысяч рублей — это не цифра с потолка. Это рассчитали ученые из Российской академии наук. На увеличение МРОТ есть деньги в бюджете. По данным Минфина, на 1 декабря этого года в федеральном бюджете 19,5 трлн рублей неиспользованных средств. Они просто лежат», — сказал Делягин.
В России можно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, для этого в бюджете есть 19,5 трлн неиспользованных средств. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в интервью программе «Место для дискуссий». «МРОТ в 30 тысяч рублей — это не цифра с потолка. Это рассчитали ученые из Российской академии наук. На увеличение МРОТ есть деньги в бюджете. По данным Минфина, на 1 декабря этого года в федеральном бюджете 19,5 трлн рублей неиспользованных средств. Они просто лежат», — сказал Делягин. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ. Теперь он составляет 13 890 рублей. Президент отметил, что в 2022 году МРОТ может быть дополнительно проиндексирован, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что МРОТ в России должен быть не меньше 50 тысяч рублей.