На ММК обжалуют штраф, назначенный прокуратурой

Запуск аглофабрики № 5 снизит экологическую нагрузку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заявили, что будут обжаловать штраф за эксплуатацию новой аглофабрики, назначенный природоохранной прокуратурой города. Об этом 14 января URA.RU сообщили в компании, комментируя решение арбитражного суда Челябинской области о привлечении ММК к административной ответственности в размере 250 тыс. рублей.

«Решением суда от 11 января 2022 года ПАО „ММК“ привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей. На сайте суда размещена только резолютивная часть решения. После получения решения в полном объеме, будет рассмотрен вопрос о его обжаловании», — заявили URA.RU на комбинате.

После проверки городской природоохранной прокуратуры ММК обвинили в том, что предприятие начало работу новой аглофабрики № 5 без разрешения на ввод в эксплуатацию. На комбинате полагают, что не нарушали действующего законодательства. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что запуск современной аглофабрики № 5 снизит нагрузку на окружающую среду. ММК с 2017 года снизил индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,5 раза.

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