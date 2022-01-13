13 января 2022
12 января 2022

На ММК обжалуют штраф, назначенный прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер Алексей в Магнитогорске. Челябинская область, ммк, металлургия, домна, сталь
Запуск аглофабрики № 5 снизит экологическую нагрузку (фото из архива) Фото:

Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заявили, что будут обжаловать штраф за эксплуатацию новой аглофабрики, назначенный природоохранной прокуратурой города. Об этом 14 января URA.RU сообщили в компании, комментируя решение арбитражного суда Челябинской области о привлечении ММК к административной ответственности в размере 250 тыс. рублей.

«Решением суда от 11 января 2022 года ПАО „ММК“ привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей. На сайте суда размещена только резолютивная часть решения. После получения решения в полном объеме, будет рассмотрен вопрос о его обжаловании», — заявили URA.RU на комбинате.

После проверки городской природоохранной прокуратуры ММК обвинили в том, что предприятие начало работу новой аглофабрики № 5 без разрешения на ввод в эксплуатацию. На комбинате полагают, что не нарушали действующего законодательства. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что запуск современной аглофабрики № 5 снизит нагрузку на окружающую среду. ММК с 2017 года снизил индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,5 раза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заявили, что будут обжаловать штраф за эксплуатацию новой аглофабрики, назначенный природоохранной прокуратурой города. Об этом 14 января URA.RU сообщили в компании, комментируя решение арбитражного суда Челябинской области о привлечении ММК к административной ответственности в размере 250 тыс. рублей. «Решением суда от 11 января 2022 года ПАО „ММК“ привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей. На сайте суда размещена только резолютивная часть решения. После получения решения в полном объеме, будет рассмотрен вопрос о его обжаловании», — заявили URA.RU на комбинате. После проверки городской природоохранной прокуратуры ММК обвинили в том, что предприятие начало работу новой аглофабрики № 5 без разрешения на ввод в эксплуатацию. На комбинате полагают, что не нарушали действующего законодательства. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что запуск современной аглофабрики № 5 снизит нагрузку на окружающую среду. ММК с 2017 года снизил индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...