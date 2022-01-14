14 января 2022

Врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой коронавируса

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В Свердловской области зафиксирован резкий суточный рост ковида Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый омикрон-штамм является последней атакой коронавируса, считает главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на информационном портале региона.

«Это точно не последняя его мутация. Но то, что это его последняя серьезная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами», — рассказал Харитонов.

Врач также отметил, что эпидемиологам следует научиться управлять инфекцией. Одним из способов, по его словам, является вакцинация. «Не забывая, конечно, и о других инструментах противодействия — своевременном выявлении больных, проведении противоэпидемических мероприятий, разобщении коллективов и так далее», — отметил Харитонов.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга также пояснил, что резкий суточный рост заболеваемости коронавирусом связан с минувшими новогодними праздниками. «Омикрон» в Свердловской области пока не выявлен. Однако, по данным властей, регион готов к его появлению. Так, еще в декабре 2021 года было заявлено, что в области открыт обсерватор для заболевших новым штаммом. В региональном Роспотребнадзоре рассказали URA.RU, чьи ПЦР-тесты направляют на обнаружение омикрон-штамма в новосибирский «Вектор». А на свердловском вокзале развернули пункт сдачи тестов на обнаружение коронавируса.

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Новый омикрон-штамм является последней атакой коронавируса, считает главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на информационном портале региона. «Это точно не последняя его мутация. Но то, что это его последняя серьезная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами», — рассказал Харитонов. Врач также отметил, что эпидемиологам следует научиться управлять инфекцией. Одним из способов, по его словам, является вакцинация. «Не забывая, конечно, и о других инструментах противодействия — своевременном выявлении больных, проведении противоэпидемических мероприятий, разобщении коллективов и так далее», — отметил Харитонов. Главный эпидемиолог Екатеринбурга также пояснил, что резкий суточный рост заболеваемости коронавирусом связан с минувшими новогодними праздниками. «Омикрон» в Свердловской области пока не выявлен. Однако, по данным властей, регион готов к его появлению. Так, еще в декабре 2021 года было заявлено, что в области открыт обсерватор для заболевших новым штаммом. В региональном Роспотребнадзоре рассказали URA.RU, чьи ПЦР-тесты направляют на обнаружение омикрон-штамма в новосибирский «Вектор». А на свердловском вокзале развернули пункт сдачи тестов на обнаружение коронавируса.
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