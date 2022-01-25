Ученые назвали лекарства, помогающие против «Омикрона»

26 января 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

В список эффективных препаратов вошли ремдесивир и фавипировир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Научный журнал Cell Research назвал восемь противовирусных препаратов, которые будут эффективны против нового штамма COVID-19 «Омикрон». В их число вошли ремдесивир и фавипиравир, которые активно используют российские врачи. Эффективность препаратов подтвердили ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете в ходе совместного исследования. «Мы проверили эффекты EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира, прим. URA.RU), рибавирина, ремдесивира, фавиправира, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида, прим. URA.RU), нафамостата, камостата и апротинина на репликацию двух изолятов SARS-CoV-2 Omicron. Наше сравнение изолятов „Омикрона“ и „Дельты“ на разных клеточных моделях показывает, что вирусы „Омикрона“ остаются чувствительными к широкому спектру препаратов против SARS-CoV-2 и кандидатов в лекарства с широким спектром механизмов действия», — приводит Cell Research результаты исследования. Ученые также выяснили, почему зараженные новым штаммом COVID-19 реже переносят заболевание в тяжелой форме. По мнению исследователей, это связано с тем, что «Омикрон» чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма. Название «интерферон» носят ряд белков, которые выделяются организмом в ответ на вторжение вируса и мешают его размножению (репликации). Фавипиравир и ремдесивир входят в список препаратов для профилактики и лечения коронавируса, утвержденный Минздравом РФ. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает последний неэффективным против COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Ранее правительство РФ разрешило фармацевтической компании «Фармасинтез» производить ремдесивир без разрешения правообладателей. На такой шаг российские власти пошли, чтобы обеспечить население необходимым препаратом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Научный журнал Cell Research назвал восемь противовирусных препаратов, которые будут эффективны против нового штамма COVID-19 «Омикрон». В их число вошли ремдесивир и фавипиравир, которые активно используют российские врачи. Эффективность препаратов подтвердили ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете в ходе совместного исследования. «Мы проверили эффекты EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира, прим. URA.RU), рибавирина, ремдесивира, фавиправира, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида, прим. URA.RU), нафамостата, камостата и апротинина на репликацию двух изолятов SARS-CoV-2 Omicron. Наше сравнение изолятов „Омикрона“ и „Дельты“ на разных клеточных моделях показывает, что вирусы „Омикрона“ остаются чувствительными к широкому спектру препаратов против SARS-CoV-2 и кандидатов в лекарства с широким спектром механизмов действия», — приводит Cell Research результаты исследования. Ученые также выяснили, почему зараженные новым штаммом COVID-19 реже переносят заболевание в тяжелой форме. По мнению исследователей, это связано с тем, что «Омикрон» чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма. Название «интерферон» носят ряд белков, которые выделяются организмом в ответ на вторжение вируса и мешают его размножению (репликации). Фавипиравир и ремдесивир входят в список препаратов для профилактики и лечения коронавируса, утвержденный Минздравом РФ. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает последний неэффективным против COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Ранее правительство РФ разрешило фармацевтической компании «Фармасинтез» производить ремдесивир без разрешения правообладателей. На такой шаг российские власти пошли, чтобы обеспечить население необходимым препаратом.