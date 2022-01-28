28 января 2022

Пентагон: войска США готовы для переброски в Европу

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Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, каски, внутренние войска, полиция, росгвардия, национальная гвардия, силовики, шлемы, броня, оцепление, космонавты, спецназ, омон
Войска Соединенных Штатов находятся в состоянии повышенной готовности для перемещения в Европу, сообщил Остин Фото:
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Война на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние повышенной готовности для переброса в Европу. Однако на данный момент военные не осуществляют никаких перемещений.

«Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — передают РИА «Новости» заявление Остина в ходе пресс-конференции.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние повышенной готовности для переброса в Европу. Однако на данный момент военные не осуществляют никаких перемещений. «Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — передают РИА «Новости» заявление Остина в ходе пресс-конференции. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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