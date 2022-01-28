Пентагон: войска США готовы для переброски в Европу 29 января 2022 в 02:05 Размер текста - 17 + Войска Соединенных Штатов находятся в состоянии повышенной готовности для перемещения в Европу, сообщил Остин Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние повышенной готовности для переброса в Европу. Однако на данный момент военные не осуществляют никаких перемещений. «Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — передают РИА «Новости» заявление Остина в ходе пресс-конференции. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние повышенной готовности для переброса в Европу. Однако на данный момент военные не осуществляют никаких перемещений. «Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — передают РИА «Новости» заявление Остина в ходе пресс-конференции. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям