Власти раскрыли, будут ли в свердловских школах третьи смены

31 января 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Юным свердловчанам не грозит третья смена Фото: Александр Мамаев © URA.RU У властей Свердловской области стоит задача не допустить выхода учеников на трехсменный режим в школах. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на онлайн-брифинге, посвященном развитию социальной сферы. «Задачи перевести всю школьную систему в условиях пандемии на односменный режим сейчас нет, но есть задача не допустить выхода на третью смену, а также минимизировать вторую», — сообщил Креков. Он добавил, что в настоящий момент ни одна школа региона не работает в три смены. Кроме того, замгубернатора отметил, что практически каждый из свердловчан в своей жизни обучался в две смены, включая и самого Крекова. «И ничего особенного в двух сменах нет. Все мы когда-то обучались по такой системе», — сказал замгубернатора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У властей Свердловской области стоит задача не допустить выхода учеников на трехсменный режим в школах. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на онлайн-брифинге, посвященном развитию социальной сферы. «Задачи перевести всю школьную систему в условиях пандемии на односменный режим сейчас нет, но есть задача не допустить выхода на третью смену, а также минимизировать вторую», — сообщил Креков. Он добавил, что в настоящий момент ни одна школа региона не работает в три смены. Кроме того, замгубернатора отметил, что практически каждый из свердловчан в своей жизни обучался в две смены, включая и самого Крекова. «И ничего особенного в двух сменах нет. Все мы когда-то обучались по такой системе», — сказал замгубернатора.