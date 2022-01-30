30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Власти раскрыли, будут ли в свердловских школах третьи смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, класс, экзамен, школа
Юным свердловчанам не грозит третья смена Фото:

У властей Свердловской области стоит задача не допустить выхода учеников на трехсменный режим в школах. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на онлайн-брифинге, посвященном развитию социальной сферы.

«Задачи перевести всю школьную систему в условиях пандемии на односменный режим сейчас нет, но есть задача не допустить выхода на третью смену, а также минимизировать вторую», — сообщил Креков. Он добавил, что в настоящий момент ни одна школа региона не работает в три смены.

Кроме того, замгубернатора отметил, что практически каждый из свердловчан в своей жизни обучался в две смены, включая и самого Крекова. «И ничего особенного в двух сменах нет. Все мы когда-то обучались по такой системе», — сказал замгубернатора.

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У властей Свердловской области стоит задача не допустить выхода учеников на трехсменный режим в школах. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на онлайн-брифинге, посвященном развитию социальной сферы. «Задачи перевести всю школьную систему в условиях пандемии на односменный режим сейчас нет, но есть задача не допустить выхода на третью смену, а также минимизировать вторую», — сообщил Креков. Он добавил, что в настоящий момент ни одна школа региона не работает в три смены. Кроме того, замгубернатора отметил, что практически каждый из свердловчан в своей жизни обучался в две смены, включая и самого Крекова. «И ничего особенного в двух сменах нет. Все мы когда-то обучались по такой системе», — сказал замгубернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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