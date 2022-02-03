Ковидный госпиталь в Екатеринбурге получил важное оборудование

Городские больницы №24 и №8 смогут сохранять до 15 тонн кислорода на двоих Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фонд святой Екатерины закупил емкости для хранения жидкого кислорода для двух больниц Екатеринбурга — ЦГКБ №24 и ДГБ №8. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда.

«Сразу два медицинских учреждения Екатеринбурга получили новые емкости для хранения жидкого кислорода: Центральная городская больница №24 и Детская городская больница №8. Затраты взял на себя Фонд святой Екатерины», — говорится в сообщении.

Центральная городская клиническая больница №24 с начала пандемии принимает зараженных новой коронавирусной инфекцией. В 2021 году Фонд святой Екатерины уже закупал для больницы емкость вместимость 6 тонн, теперь к ней добавилась еще одна, на 8 тонн. По словам главврача ЦГКБ №24 Алексея Малинина, этого объема хватит на 48 часов бесперебойной работы. «Потребность в кислороде всегда очень высокая. Бывали дни, когда мы заправляли баллон два раза в сутки. Без кислорода наши пациенты могли погибнуть», — говорит Малинкин.

В детской городской больнице №8 сообщают, что потребность кислорода у них меньше — тонны жидкого кислорода для пациентов больницы хватит на неделю. По словам главного врача ДГБ №8 Дмитрия Праздничкова, в условиях пандемии детская больница также лечит и взрослых. «Мы принимали и детей, и взрослых, целые семьи — сложно одновременно лечить трехмесячного ребенка и родителей в разных больницах. Мы лечили и тех, и других», — подчеркнул Праздничков.

Ранее свердловские меценаты закупили новое хирургическое оборудование для ЦГКБ №23. Новое силовое оборудование предназначено для оперативного лечения тяжелейших травм скелета и поврежденных крупных суставов.

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

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