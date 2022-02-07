Псы облюбовали для проживания новый элитный микрорайон Фото: Илья Московец © URA.RU

Обитатели домов элитного микрорайона Фатеево в Нижнем Тагиле Свердловской области не могут свободно передвигаться по двору из-за своры бродячих собак, оккупировавших территорию. Жительница дома № 91 на Уральском проспекте Елена Котова рассказала URA.RU, как бездомные псы держат в страхе сотни людей.

«Я каждое утро добираюсь до работы на такси, вызываю прямо к подъезду, потому что боюсь ходить по двору. Приезжаю всегда раньше времени, потому что стараюсь выходить из квартиры рано, когда возле дома много людей. На такси у меня уходит половина пенсии. А с работы вечером уже встречает муж», — рассказала Елена Котова.

Свора собак обитает в Фатеево примерно год. Люди не раз обращались в службу отлова, специалисты которой якобы выезжали по адресу и ловили нескольких животных, однако на ситуацию это в целом не повлияло. «Рождаются щенки, подрастают, сейчас собак не меньше десяти. Они агрессивные, лают, на днях мужчина из машины долго опасался выйти. А ведь во дворе нашего дома детский сад, рядом школа, магазин, другие важные учреждения. Родители детей боятся на улицу отпускать», — продолжает тагильчанка.

На днях жильцы написали очередное обращение в службу отлова животных, а также коллективное письмо в домоуправление. Они опасаются повторения трагедии, случившейся с ребенком в Забайкалье. «Я не намерена поддерживать всеобщую истерию. Всех жителей Тагила надо дружно переселить в 25-й квартал (там находится местная психиатрическая больница — прим. ред.). Когда мы выезжаем на адрес, нам не дают ловить собак, а потом дружно жалуются», — заявила агентству представитель службы отлова Нижнего Тагила, отказавшаяся представиться.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение мэрам найти волонтеров для службы отлова собак. Среди самых проблемных в этом отношении городов глава региона выделил Североуральск, Серов, Нижний Тагил, Красноуфимск и Краснотурьинск.

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU

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