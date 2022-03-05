Паралимпийская чемпионка из США обиделась из-за слез русских

Паралимпийская биатлонистка выразила сочувствие российским и белорусским спортсменам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Паралимпийская биатлонистка США Оксана Мастерс, уроженка Украины, выразила сочувствие российским и белорусским спортсменам, отстраненным от соревнований. Обладательница первой золотой медали на Паралимпиаде в Пекине заявила, что ей обидно за ситуацию, в которой оказались иностранные коллеги.

«Сейчас мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен, из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом», — прокомментировала Мастерс. Она также выразила свое желание посоревноваться с русскими и белорусскими спортсменами.

Ранее Международный паралимпийский комитет не допустил спортсменов из России и Белоруссии к Паралимпийским играм. Соревнования проходят с 4 по 13 марта в Пекине.