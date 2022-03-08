Из России запретили вывоз импортных медицинских изделий

Правительство России вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, поставленных странами, поддержавшими санкции против РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.
«Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в постановлении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны сообщало, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают вводить экономические санкции против России, а Великобритания анонсировала новые, вступающие в силу 15 марта, санкции, направленные против граждан РФ.
Правительство России вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, поставленных странами, поддержавшими санкции против РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России. «Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в постановлении. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны сообщало, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают вводить экономические санкции против России, а Великобритания анонсировала новые, вступающие в силу 15 марта, санкции, направленные против граждан РФ.