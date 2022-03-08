Из России запретили вывоз импортных медицинских изделий

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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, колба, пробирки, колбы, медицинские принадлежности, взятие крови, производство здравмедтех
Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз медицинских изделий Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство России вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, поставленных странами, поддержавшими санкции против РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

«Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в постановлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны сообщало, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают вводить экономические санкции против России, а Великобритания анонсировала новые, вступающие в силу 15 марта, санкции, направленные против граждан РФ.

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Правительство России вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, поставленных странами, поддержавшими санкции против РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России. «Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в постановлении. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны сообщало, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают вводить экономические санкции против России, а Великобритания анонсировала новые, вступающие в силу 15 марта, санкции, направленные против граждан РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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