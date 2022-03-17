Автобус влетел в ограждение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Железнодорожном районе Екатеринбурга автобус маршрута №46, пробив ограждение, столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. Об этом сообщили очевидцы.

«На Сортировке массовая авария. Столкнулись автобус 46-го маршрута и две легковушки», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидцев.

Они опубликовали видео с инцидентом. Судя по кадрам, автобус врезался в ограждение, разделяющее полосы движения, и врезался в несколько автомобилей. На место приехала машина пожарных.

В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбурге URA.RU сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробную информацию о происшествии обещали предоставить позднее.

«Наши подразделения выезжали на место ДТП. Аварийно-спасательные работы не требовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.