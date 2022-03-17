17 марта 2022

Автобус попал в массовую аварию в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Автобус влетел в ограждение (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга автобус маршрута №46, пробив ограждение, столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. Об этом сообщили очевидцы.

«На Сортировке массовая авария. Столкнулись автобус 46-го маршрута и две легковушки», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидцев.

Они опубликовали видео с инцидентом. Судя по кадрам, автобус врезался в ограждение, разделяющее полосы движения, и врезался в несколько автомобилей. На место приехала машина пожарных.

В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбурге URA.RU сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробную информацию о происшествии обещали предоставить позднее.

«Наши подразделения выезжали на место ДТП. Аварийно-спасательные работы не требовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга автобус маршрута №46, пробив ограждение, столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. Об этом сообщили очевидцы. «На Сортировке массовая авария. Столкнулись автобус 46-го маршрута и две легковушки», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидцев. Они опубликовали видео с инцидентом. Судя по кадрам, автобус врезался в ограждение, разделяющее полосы движения, и врезался в несколько автомобилей. На место приехала машина пожарных. В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбурге URA.RU сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробную информацию о происшествии обещали предоставить позднее. «Наши подразделения выезжали на место ДТП. Аварийно-спасательные работы не требовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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