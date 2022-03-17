В Железнодорожном районе Екатеринбурга автобус маршрута №46, пробив ограждение, столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. Об этом сообщили очевидцы. «На Сортировке массовая авария. Столкнулись автобус 46-го маршрута и две легковушки», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на сообщение очевидцев. Они опубликовали видео с инцидентом. Судя по кадрам, автобус врезался в ограждение, разделяющее полосы движения, и врезался в несколько автомобилей. На место приехала машина пожарных. В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбурге URA.RU сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробную информацию о происшествии обещали предоставить позднее. «Наши подразделения выезжали на место ДТП. Аварийно-спасательные работы не требовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.