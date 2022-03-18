Свердловский депутат предложил отправить зеков на Украину

Вегнер предложил амнистировать участников военных действий на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер предложил амнистировать участников боевых действий на Донбассе и отправить их участвовать в спецоперации РФ на Украине, если они изъявят такое желание. Об этом Вегнер написал в своем telegram-канале.

«Сидящих в наших свердловских зонах участников добровольческого движения той первой русской весны я насчитал еще несколько. Подумал, что может быть они хотят обратно помочь заместо решетки? На мой взгляд, оступившиеся участники боевых действий на Донбассе должны получить подобное предложение. Конечно, с оглядкой на тяжесть вины и поведение на зоне и сугубо на добровольных началах», — говорится в сообщении депутата.

Он отметил, что добровольцы восьмилетней войны на Донбассе возвращались домой никому не нужные. «Пацан оступился. Сел. Сидит. За дело. Но вот правительство начало то, что он добровольно и бескорыстно начал делать еще тогда, восемь лет назад», — написал Вегнер.

С таким предложением депутат обратился к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. «Как оказалось, в этот самый момент к ней обратился тоже ряд осужденных. Прямо синхронно», — отметил депутат.

URA.RU ранее писало, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент неоднократно отмечал, что оккупация территории Украины в планы армии РФ не входит.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам