Дом врача Агапова является объектом культурного наследия (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старинный деревянный дом на улице Цвиллинга в Челябинске, известный как «дом врача Агапова», выставили на продажу за 100 млн рублей. Как пишет продавец на сайте «Авито», возможно приобрести здание поэтажно. Оно является объектом культурного наследия.

«Предлагаю в продажу отдельно стоящее здание. Возможна продажа поэтажно, площадь каждого этажа 435 квадратных метров. Стоимость продажи первого этажа 140 тысяч рублей за квадрат, второго этажа 90 тысяч рублей за квадрат», — говорится в тексте объявления о продаже.

Продавец добавил, что здание находится в историческом центре города. В непосредственной близости находится прогулочная зона на Кировке, ТК «Куба», бизнес-центры.

Владельцем старинного особняка является предприниматель Михаил Мерзляков. В 2019 году он стал победителем торгов, заплатив за объект 3 млн рублей. До конца года он был обязан вернуть зданию его исторический вид.

Дому врача Агапова более 100 лет. Челябинский врач жил в нем еще до революции. Дом несколько раз пытались снести, но краеведы отстояли за ним право носить звание объекта культурного наследия.

Дом врача Агапова в Челябинске продают за 100 млн рублей Скрин: сайт «Авито»