19 марта 2022
18 марта 2022
17 марта 2022

Старинный дом в центре Челябинска продают за 100 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исторические здания центра города. Челябинск, улица цвиллинга16
Дом врача Агапова является объектом культурного наследия (фото из архива) Фото:

Старинный деревянный дом на улице Цвиллинга в Челябинске, известный как «дом врача Агапова», выставили на продажу за 100 млн рублей. Как пишет продавец на сайте «Авито», возможно приобрести здание поэтажно. Оно является объектом культурного наследия.

«Предлагаю в продажу отдельно стоящее здание. Возможна продажа поэтажно, площадь каждого этажа 435 квадратных метров. Стоимость продажи первого этажа 140 тысяч рублей за квадрат, второго этажа 90 тысяч рублей за квадрат», — говорится в тексте объявления о продаже.

Продавец добавил, что здание находится в историческом центре города. В непосредственной близости находится прогулочная зона на Кировке, ТК «Куба», бизнес-центры.

Владельцем старинного особняка является предприниматель Михаил Мерзляков. В 2019 году он стал победителем торгов, заплатив за объект 3 млн рублей. До конца года он был обязан вернуть зданию его исторический вид.

Дому врача Агапова более 100 лет. Челябинский врач жил в нем еще до революции. Дом несколько раз пытались снести, но краеведы отстояли за ним право носить звание объекта культурного наследия.

Дом врача Агапова в Челябинске продают за 100 млн рублей

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Старинный деревянный дом на улице Цвиллинга в Челябинске, известный как «дом врача Агапова», выставили на продажу за 100 млн рублей. Как пишет продавец на сайте «Авито», возможно приобрести здание поэтажно. Оно является объектом культурного наследия. «Предлагаю в продажу отдельно стоящее здание. Возможна продажа поэтажно, площадь каждого этажа 435 квадратных метров. Стоимость продажи первого этажа 140 тысяч рублей за квадрат, второго этажа 90 тысяч рублей за квадрат», — говорится в тексте объявления о продаже. Продавец добавил, что здание находится в историческом центре города. В непосредственной близости находится прогулочная зона на Кировке, ТК «Куба», бизнес-центры. Владельцем старинного особняка является предприниматель Михаил Мерзляков. В 2019 году он стал победителем торгов, заплатив за объект 3 млн рублей. До конца года он был обязан вернуть зданию его исторический вид. Дому врача Агапова более 100 лет. Челябинский врач жил в нем еще до революции. Дом несколько раз пытались снести, но краеведы отстояли за ним право носить звание объекта культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...