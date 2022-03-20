Льготные займы для свердловского бизнеса подорожали в 4 раза

Сейчас заем можно получить под 7,5-15% годовых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) установил новые ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Ставки ниже рыночных, но в 2-4 раза выше тех, что были ранее.

«Максимальный размер антикризисного займа „Новый старт“ составляет 500 тысяч рублей. Мы разработали его в период кризиса 2020 года, чтобы помочь предпринимателям оперативно пополнить оборотные средства, урегулировать задолженность по зарплатам или аренде», — добавил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Ставка по большинству займов СОФПП составляет 15% годовых, а еще по двум — 7,5% годовых. По состоянию на начало 2022 года минимальная ставка по льготному займу составляла 3,375% годовых. Новые условия действуют с 21 марта.

Ключевая ставка Центробанка РФ составляет 20% годовых. Как отмечают в пресс-службе фонда, ставки по кредитам для МСП были снижены после того, как губернатор Евгений Куйвашев на оперативном штабе поставил задачи обеспечить стабильность экономики и социальной сферы региона.

Ставки по кредитам и займам резко выросли после увеличения ключевой ставки. ЦБ поднял ее сразу с 9,5% до 20% годовых из-за обвала курса рубля после начала спецоперации России на Украине.

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