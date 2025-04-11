Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу армии Дмитрию Булгакову, до 25 июня. Об этом сообщил адвокат Сергей Севрук. Это же решение касается также двух других обвиняемых по тому же делу о мошенничестве.
«Срок содержания под стражей Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу продлен до 25 июня. На тот же срок продлен и срок следствия по делу», — сказал ТАСС Севрук. Адвокат подчеркнул, что решение суда касается всех трех фигурантов уголовного дела.
Все обвиняемые замешаны в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контрактов на установку и настройку освещения в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 50 млн рублей.
Булгаков, свою вину отрицает. Он, заявил, что не имел отношения к спорному контракту, так как он был заключен после его ухода с военной службы.
С 2008 года до 24 сентября 2022 года Булгаков занимал должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Основной сферой его ответственности было управление материально-техническим обеспечением Вооруженных Сил РФ. В 2016 году за выдающиеся заслуги перед страной Булгакову было присвоено высокое звание Героя России.
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