Тренер рассказала о прессинге со стороны семьи свердловского мэра

На ледовой арене Кировграда сменилось много тренеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жена кировградского мэра Александра Оськина Елена писала много жалоб руководству ледовой арены, будучи недовольна результатами своего ребенка. Давление и прессинг привели к массовому увольнению наставников, рассказала URA.RU тренер фигурного катания Ева Отмахова, которая два года проработала в Кировграде (Свердловская область).

«Мы в 2018 году приехали в город, где до этого фигурное катание смотрели только по телевизору, и до 2020-го было все хорошо: выполняли разряды, приносили места и медали. Но потом что-то пошло не так: один ребенок перестал показывать достойный результат, на соревнованиях его стали обкатывать другие дети. Начали появляться вопросы, объяснительные, приказы о депремировании», — рассказала Ева Отмахова.

Так, руководство потребовало от Отмаховой объяснительную, почему ребенка мэра Александра Оськина не взяли на соревнования. Тренер пояснила, что ученик на предыдущих соревнованиях занял последнее место, поэтому решили не травмировать его психику, а подготовить получше и выпустить на следующий старт. «Был случай, когда мы с другим ребенком выиграли финал межмуниципальных соревнований, так меня депремировали за невыполнение муниципального задания», — вспоминает Отмахова.

Инициатором прессинга тренер считает Елену Оськину, которая регулярно писала начальству ледовой арены бумаги, будучи недовольна тем, что ее ребенку на тренировках уделяют мало внимания. «Руководство мне говорило: «Ну ты же понимаешь, что нужно!». Я отвечала — «Да, понимаю, но я не могу бросить 12 человек ради одного ребенка». При этом наставник отметила, что с самим главой Кировграда Александром Оськиным ей удавалось найти общий язык.

Вскоре Отмаховой и ее коллегам запретили проводить дополнительные тренировки, обвинив в коррупции. «Дополнительный лед — это услуга самозанятости, которая подключена у каждого тренера, и за каждую такую тренировку каждый тренер платит налог. Так вот меня и моих коллег заставили отказаться от доптренировок, оставив только муниципальные. Между тем ребенка Оськиной тренировал дополнительно специально нанятый тренер», — вспоминает фигуристка.

Уволилась Ева Отмахова в 2020 году, когда ее поставили перед выбором: или уйти самой или быть уволенной по статье. Она переехала работать в Екатеринбург, вслед за ней ушли еще четыре тренера и 15 детей. Ребята и сейчас каждый день ездят из Кировграда за 70 км на занятия. URA.RU обратилось за комментарием к Елене Оськиной, но она не ответила на звонок.

Ранее агентство сообщило о письме родителей юных кировградских фигуристов свердловским властям. Жители города обвинили своего мэра и его жену в бытовой коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

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