26 марта 2022

РКН потребовал от YouTube разблокировать видео Минобороны РФ

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РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube с требованием снять ограничения с видео на официальном аккаунте Минобороны России и объяснить причины, по которым они были введены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи „Заседание межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине“», — говорится в сообщении telegram-канала РКН. Ведомство требует также объяснить причину введения ограничений в отношении аккаунта Министерства обороны России.

Роскомнадзор назвал подобные ограничения недопустимыми. По словам представителей, действия администрации видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и <…> являются актом цензуры, направленной против всего российского».

Платформа раннее заблокировала каналы главы Крыма Сергея Аксенова и агентства Sputnik. Зафиксировано более 50 случаев цензуры российских средств массовой информации. Видеохостинг также начал удалять контент о действиях России на Украине. Роскомнадзор неоднократно направлял требование прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Однако, по состоянию на 27 марта, компания Google требования не выполнила.

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Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube с требованием снять ограничения с видео на официальном аккаунте Минобороны России и объяснить причины, по которым они были введены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи „Заседание межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине“», — говорится в сообщении telegram-канала РКН. Ведомство требует также объяснить причину введения ограничений в отношении аккаунта Министерства обороны России. Роскомнадзор назвал подобные ограничения недопустимыми. По словам представителей, действия администрации видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и <…> являются актом цензуры, направленной против всего российского». Платформа раннее заблокировала каналы главы Крыма Сергея Аксенова и агентства Sputnik. Зафиксировано более 50 случаев цензуры российских средств массовой информации. Видеохостинг также начал удалять контент о действиях России на Украине. Роскомнадзор неоднократно направлял требование прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Однако, по состоянию на 27 марта, компания Google требования не выполнила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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