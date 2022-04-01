Китай осудил Запад за его реакцию на действия России на Украине

01 апреля 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировое сообщество должно не раздувать конфликт между Россией и Украиной, а способствовать диалогу между странами. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. «Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для российско-украинского переговорного процесса и открывать пространство для политического урегулирования, а не подливать масла в огонь и нагнетать противоречия», — приводит слова Си Цзиньпин официальный сайт МИД Китая. По его словам, мирные переговоры — единственный действенный способ избежать эскалации напряженности. Также он подчеркнул сожаления Пекина о том, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. «Китай всегда стоял на стороне мира <…> и выступал за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую безопасность», — добавил китайский лидер. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее цели — освобождение Донбасса, избавление народа от 8-летнего геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ западные страны, включая США, Британию и государства Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мировое сообщество должно не раздувать конфликт между Россией и Украиной, а способствовать диалогу между странами. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. «Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для российско-украинского переговорного процесса и открывать пространство для политического урегулирования, а не подливать масла в огонь и нагнетать противоречия», — приводит слова Си Цзиньпин официальный сайт МИД Китая. По его словам, мирные переговоры — единственный действенный способ избежать эскалации напряженности. Также он подчеркнул сожаления Пекина о том, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. «Китай всегда стоял на стороне мира <…> и выступал за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую безопасность», — добавил китайский лидер. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее цели — освобождение Донбасса, избавление народа от 8-летнего геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ западные страны, включая США, Британию и государства Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции.