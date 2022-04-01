Китай осудил Запад за его реакцию на действия России на Украине

Мировое сообщество должно не раздувать конфликт между Россией и Украиной, а способствовать диалогу между странами. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.
«Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для российско-украинского переговорного процесса и открывать пространство для политического урегулирования, а не подливать масла в огонь и нагнетать противоречия», — приводит слова Си Цзиньпин официальный сайт МИД Китая. По его словам, мирные переговоры — единственный действенный способ избежать эскалации напряженности.
Также он подчеркнул сожаления Пекина о том, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. «Китай всегда стоял на стороне мира <…> и выступал за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую безопасность», — добавил китайский лидер.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее цели — освобождение Донбасса, избавление народа от 8-летнего геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ западные страны, включая США, Британию и государства Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции.
Мировое сообщество должно не раздувать конфликт между Россией и Украиной, а способствовать диалогу между странами. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. «Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для российско-украинского переговорного процесса и открывать пространство для политического урегулирования, а не подливать масла в огонь и нагнетать противоречия», — приводит слова Си Цзиньпин официальный сайт МИД Китая. По его словам, мирные переговоры — единственный действенный способ избежать эскалации напряженности. Также он подчеркнул сожаления Пекина о том, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. «Китай всегда стоял на стороне мира <…> и выступал за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую безопасность», — добавил китайский лидер. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее цели — освобождение Донбасса, избавление народа от 8-летнего геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ западные страны, включая США, Британию и государства Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции.