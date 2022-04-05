Решение президента России Владимира Путина о демилитаризации и денацификации Украины носит исторический характер. Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, что на Украине после Великой Отечественной войны СССР потратил 10 лет на борьбу с «бандеровщиной», но этот процесс не был завершен до конца.
«Хочу напомнить, что мы там сегодня завершаем Великую Отечественную войну. Мы не справились с бандеровщиной после войны, ликвидировали ее 10 лет, потеряли за это время 57 тысяч советских солдат <…> теперь это все выросло, проросло», — передает слова депутата telegram-канал «ВидеоДума».
По его словам, Спецоперация ВС РФ на Украине не должна быть остановлена без достижения целей, озвученных Путиным. В первую очередь, это денацификация и демилитаризация страны. «За 8 лет все учебники пропитаны нацизмом и бандеровщиной! Вы откройте и посмотрите», — добавил он.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели -— денацификация и демилитаризация. По его словам, для российской армии является важным исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Решение президента России Владимира Путина о демилитаризации и денацификации Украины носит исторический характер. Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, что на Украине после Великой Отечественной войны СССР потратил 10 лет на борьбу с «бандеровщиной», но этот процесс не был завершен до конца. «Хочу напомнить, что мы там сегодня завершаем Великую Отечественную войну. Мы не справились с бандеровщиной после войны, ликвидировали ее 10 лет, потеряли за это время 57 тысяч советских солдат <…> теперь это все выросло, проросло», — передает слова депутата telegram-канал «ВидеоДума». По его словам, Спецоперация ВС РФ на Украине не должна быть остановлена без достижения целей, озвученных Путиным. В первую очередь, это денацификация и демилитаризация страны. «За 8 лет все учебники пропитаны нацизмом и бандеровщиной! Вы откройте и посмотрите», — добавил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели -— денацификация и демилитаризация. По его словам, для российской армии является важным исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.