Зюганов призвал довести спецоперацию на Украине до конца. «Мы завершаем Великую Отечественную войну»

06 апреля 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

По словам Зюганова, сейчас Россия заканчивает на Украине Великую отечественную войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента России Владимира Путина о демилитаризации и денацификации Украины носит исторический характер. Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, что на Украине после Великой Отечественной войны СССР потратил 10 лет на борьбу с «бандеровщиной», но этот процесс не был завершен до конца. «Хочу напомнить, что мы там сегодня завершаем Великую Отечественную войну. Мы не справились с бандеровщиной после войны, ликвидировали ее 10 лет, потеряли за это время 57 тысяч советских солдат <…> теперь это все выросло, проросло», — передает слова депутата telegram-канал «ВидеоДума». По его словам, Спецоперация ВС РФ на Украине не должна быть остановлена без достижения целей, озвученных Путиным. В первую очередь, это денацификация и демилитаризация страны. «За 8 лет все учебники пропитаны нацизмом и бандеровщиной! Вы откройте и посмотрите», — добавил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели -— денацификация и демилитаризация. По его словам, для российской армии является важным исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение президента России Владимира Путина о демилитаризации и денацификации Украины носит исторический характер. Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, что на Украине после Великой Отечественной войны СССР потратил 10 лет на борьбу с «бандеровщиной», но этот процесс не был завершен до конца. «Хочу напомнить, что мы там сегодня завершаем Великую Отечественную войну. Мы не справились с бандеровщиной после войны, ликвидировали ее 10 лет, потеряли за это время 57 тысяч советских солдат <…> теперь это все выросло, проросло», — передает слова депутата telegram-канал «ВидеоДума». По его словам, Спецоперация ВС РФ на Украине не должна быть остановлена без достижения целей, озвученных Путиным. В первую очередь, это денацификация и демилитаризация страны. «За 8 лет все учебники пропитаны нацизмом и бандеровщиной! Вы откройте и посмотрите», — добавил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели -— денацификация и демилитаризация. По его словам, для российской армии является важным исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.