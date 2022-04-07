Свердловчане простились с офицером, погибшим на Украине

В поселке Мартюш простились с Михаилом Золотавиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Мартюш (Свердловская область) прошла церемония прощания с офицером Михаилом Золотавиным, погибшим при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, а также представители городской и областной власти.

«Мы с ним часто общались, переписывались по интернету. И вот в последний раз он сказал, что они готовятся к спецоперации. И все. Потом пропал», — рассказал двоюродный брат погибшего Евгений.

Родные и знакомые говорят, что он с детства мечтал стать военным. Будучи старшеклассником поступил в кадетский корпус в Каменске-Уральском. В училище Михаил поступил с другом детства Дмитрием. А по окончании они вместе отправились служить в Волгоградскую область. «Мишка добрый был, но себя и своих близких никогда бы не дал в обиду. Он был очень мужественный», — поделился воспоминаниями друг детства Дмитрий Сивков.

Похоронили Михаила Золотавина на городском кладбище Каменска-Уральского. Здесь находится Аллея славы, где покоятся герои Афганской и Чеченских войн. В последний путь офицера проводили с почестями: оркестром и военным салютом. Он награжден орденом Мужества посмертно, пишут в СМИ.

Ранее URA.RU писало, что в Качканаре простились с 19-летним Кириллом Побежимовым, погибшим во время российской спецоперации на Украине. Информация опубликована на странице во «ВКонтакте» администрации города. Побежимов закончил кадетскую школу-интернат качканарского профессионального училища.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация на территории Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР. С главами республик был подписан договор о дружбе, который, в том числе, предусматривает военную поддержку.

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