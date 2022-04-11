В Европе начали охоту на российские активы, попавшие под санкции

12 апреля 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе начали жесткий отлов россиян, пытающихся обойти санкции против РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейское полицейское агентство (Европол) начало операцию «Оскар», направленную на выявление активов, попадающих по антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы агентства. Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию «Оскар», цель которой выявление «преступных» активов, принадлежащих лицам, попавшим под антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы. «Операция „Оскар“ также будет направлена ??на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами-членами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций», — уточняет агентство. Подчеркивается, что Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, которая будет предоставляться в рамках операции, для последующего выявления международных связей «преступных групп и подозреваемых», а также новых тенденций и «моделей преступной деятельности». В сообщении говорится, что Евроюст будет отвечать за обмен стратегической и оперативной информации, а Frontex внесет свой вклад, усилив проверку лиц, пересакающих границы Евросоюза. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европейское полицейское агентство (Европол) начало операцию «Оскар», направленную на выявление активов, попадающих по антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы агентства. Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию «Оскар», цель которой выявление «преступных» активов, принадлежащих лицам, попавшим под антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы. «Операция „Оскар“ также будет направлена ??на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами-членами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций», — уточняет агентство. Подчеркивается, что Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, которая будет предоставляться в рамках операции, для последующего выявления международных связей «преступных групп и подозреваемых», а также новых тенденций и «моделей преступной деятельности». В сообщении говорится, что Евроюст будет отвечать за обмен стратегической и оперативной информации, а Frontex внесет свой вклад, усилив проверку лиц, пересакающих границы Евросоюза. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».