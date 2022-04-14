Украинское бюро отчиталось об аресте 32 квартир Медведчука

Суд на Украине заочно арестовал Виктора Медведчука 18 марта Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В числе арестованного: 32 квартиры, 26 автомобилей и еще десятки других объектов недвижимости. Информация об этом опубликована 14 апреля на сайте Государственного бюро расследований Украины.

«13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука», — сообщается на сайте украинского бюро.

Среди арестованного имущества присутствуют 26 автомобилей, 30 земельных участков, 17 паркомест и моторная яхта. Также были арестованы 23 дома и 32 квартиры. Под арест попали и доли Медведчука в уставных капиталах в 25 компаниях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука украинской Службой безопасности. Позже украинский лидер предложил РФ обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ. Оксана Марченко, жена задержанного, попросила президента Украины немедленно освободить супруга. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны.

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