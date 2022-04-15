15 апреля 2022

Басурин: ВСУ готовят провокацию с убийством мирных жителей

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
Эдуард Басурин заявил, что Киев готовит массовое убийство мирных жителей в Лозовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовит провокацию в населенных пунктах Харьковской области. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Киевские войска планируют удар „Точкой-У“ по беженцам на вокзале в городе Лозовая в Харьковской области», —заявил Эдуард Басурин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Украина готовит провокации в населенных пунктах Сумской области. В беседе с URA.RU капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин поделился мнением, что Киев может устроить взрыв на химических заводах, обвинив в этом РФ. Для этого на места терактов могут быть подложены элементы российских ракет, считает военный эксперт.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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Украина готовит провокацию в населенных пунктах Харьковской области. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Киевские войска планируют удар „Точкой-У“ по беженцам на вокзале в городе Лозовая в Харьковской области», —заявил Эдуард Басурин. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Украина готовит провокации в населенных пунктах Сумской области. В беседе с URA.RU капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин поделился мнением, что Киев может устроить взрыв на химических заводах, обвинив в этом РФ. Для этого на места терактов могут быть подложены элементы российских ракет, считает военный эксперт. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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