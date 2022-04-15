Басурин: ВСУ готовят провокацию с убийством мирных жителей

Украина готовит провокацию в населенных пунктах Харьковской области. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Киевские войска планируют удар „Точкой-У“ по беженцам на вокзале в городе Лозовая в Харьковской области», —заявил Эдуард Басурин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Украина готовит провокации в населенных пунктах Сумской области. В беседе с URA.RU капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин поделился мнением, что Киев может устроить взрыв на химических заводах, обвинив в этом РФ. Для этого на места терактов могут быть подложены элементы российских ракет, считает военный эксперт.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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