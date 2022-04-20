Bloomberg: Италия откажется от газа за рубли, если так решит ЕС

Итальянские власти ждут решения Евросоюза в вопросе российского газа Фото: media.gazprom-neft.ru.

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Италия может отказаться от оплаты российского газа рублями, если Евросоюз решит, что это противоречит введенным против РФ санкциям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции, связанные со спецоперацией на Украине. Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия», — сообщает агентство.

Предварительная оценка Евросоюза сочла условия Москвы грубым нарушением санкций, пишет MK.RU . Какие-либо меры правительство страны начнет принимать только после официальной публикации, дополняет Life .

Санкционное давление на Россию обострилось в последние месяцы из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с ограничениями, которые коснулись экономической и банковской сферы, президент РФ Владимир Путин принял решение о том, что страны Евросоюза должны платить за российский газ рублями. С этим категорически не согласился ряд европейских государств, многие из них отказались от поставок российского энеготоплива. При этом европейцы уже начали жаловаться за высокие счета за отопление и газоснабжение в платежках. По заявлению главы государства, для борьбы с санкциями в РФ уже были разработаны антикризисные меры для граждан и бизнеса.