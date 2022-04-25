Военные ВС РФ прекратили огонь ради эвакуации жителей Мариуполя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России 25 апреля в 14:00 прекратили любые боевые действия в районе мариупольского комбината «Азовсталь» для того, чтобы мирные жители смогли покинуть территорию завода. Тем временем армия Украины попыталась атаковать Курскую и Белгородскую область России.
- Министерство обороны России заявило об отводе подразделений ВС РФ на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Таким образом российская армия позволила мирным жителям украинского города эвакуироваться по круглосуточному коридору.
- На металлургическом комбинате «Азовсталь» было заблокировано около 400 иностранных наемников. Об этом завил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
- Вооруженные силы Украины при помощи двух беспилотников пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области, о нападении сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Помимо этого, украинская армия обстреляла село Нехотеевка в Белгородской области РФ. В результате атаки пострадали жилые постройки, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.
- Российские военные высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ, которые принадлежат украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Также удалось ликвидировать хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, добавили в Минобороны.
- Солдаты ВС России обнаружили документ ВСУ с планом нападения на Донбасс. Документы также содержат сведения о пораженных и обстрелянных украинской армией объектах.
- В Минобороны РФ в ходе брифинга заявили об уничтожении 6 тяговых подстанций для поставки иностранного вооружения в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Ракетные войска России поразили позиции украинского комплекса «Точка-У», артиллерийской батареи и 10 районов сосредоточения живой силы и техники, добавили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию, призванную освободить республики Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.
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