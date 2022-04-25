Военные ВС РФ прекратили огонь ради эвакуации жителей Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России 25 апреля в 14:00 прекратили любые боевые действия в районе мариупольского комбината «Азовсталь» для того, чтобы мирные жители смогли покинуть территорию завода. Тем временем армия Украины попыталась атаковать Курскую и Белгородскую область России.

Министерство обороны России заявило об отводе подразделений ВС РФ на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Таким образом российская армия позволила мирным жителям украинского города эвакуироваться по круглосуточному коридору.

На металлургическом комбинате «Азовсталь» было заблокировано около 400 иностранных наемников. Об этом завил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вооруженные силы Украины при помощи двух беспилотников пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области, о нападении сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Помимо этого, украинская армия обстреляла село Нехотеевка в Белгородской области РФ. В результате атаки пострадали жилые постройки, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

Российские военные высокоточным оружием уничтожили объекты НПЗ, которые принадлежат украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Также удалось ликвидировать хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, добавили в Минобороны.

Солдаты ВС России обнаружили документ ВСУ с планом нападения на Донбасс. Документы также содержат сведения о пораженных и обстрелянных украинской армией объектах.

В Минобороны РФ в ходе брифинга заявили об уничтожении 6 тяговых подстанций для поставки иностранного вооружения в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Ракетные войска России поразили позиции украинского комплекса «Точка-У», артиллерийской батареи и 10 районов сосредоточения живой силы и техники, добавили в министерстве.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию, призванную освободить республики Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.

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