Минобороны: Киев готовит массовое уничтожение мирных граждан. «Чудовищно и безжалостно»

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы
Киев готовится нанести удары по мирным жителям во время эвакуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нацисты ВСУ планируют в ближайшее время нанести артиллерийские удары по населению, которое будет эвакуироваться из Харькова. В многочисленных жертвах Украина намерена обвинить Вооруженные силы РФ. О новой провокации киевского режима в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения <…> из Харькова в западном направлении. Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время», — заявил Мизинцев. По его словам, в произошедшем Киев планирует обвинить российскую армию.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Снимки из Бучи сделал украинский фотограф Глеб Гаранич, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек.

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Нацисты ВСУ планируют в ближайшее время нанести артиллерийские удары по населению, которое будет эвакуироваться из Харькова. В многочисленных жертвах Украина намерена обвинить Вооруженные силы РФ. О новой провокации киевского режима в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения <…> из Харькова в западном направлении. Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время», — заявил Мизинцев. По его словам, в произошедшем Киев планирует обвинить российскую армию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Снимки из Бучи сделал украинский фотограф Глеб Гаранич, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек.
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