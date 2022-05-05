Свердловский омбудсмен ответила Соловьеву за систему доносов

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подвергла критике соратников Владимира Соловьева, которые попросили своих читателей сообщать «об антироссийской деятельности» на территории Урала. Чиновница пояснила URA.RU, что провокации только усугубят напряженность в обществе.
«История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства. Все эти истории имеют плохой конец для самих доносчиков. Соревноваться тем, что больше патриот — неуместно. Провокации „Урал LIVE“ только сохранят напряженность в обществе и приведут к усилению раскола в нем», — отметила Мерзлякова.
Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания.
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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подвергла критике соратников Владимира Соловьева, которые попросили своих читателей сообщать «об антироссийской деятельности» на территории Урала. Чиновница пояснила URA.RU, что провокации только усугубят напряженность в обществе. «История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства. Все эти истории имеют плохой конец для самих доносчиков. Соревноваться тем, что больше патриот — неуместно. Провокации „Урал LIVE“ только сохранят напряженность в обществе и приведут к усилению раскола в нем», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания.