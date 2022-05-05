05 мая 2022

Свердловский омбудсмен ответила Соловьеву за систему доносов

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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова отметила, что провокации могут привести к расколу в обществе Фото:
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Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подвергла критике соратников Владимира Соловьева, которые попросили своих читателей сообщать «об антироссийской деятельности» на территории Урала. Чиновница пояснила URA.RU, что провокации только усугубят напряженность в обществе.

«История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства. Все эти истории имеют плохой конец для самих доносчиков. Соревноваться тем, что больше патриот — неуместно. Провокации „Урал LIVE“ только сохранят напряженность в обществе и приведут к усилению раскола в нем», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания.

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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подвергла критике соратников Владимира Соловьева, которые попросили своих читателей сообщать «об антироссийской деятельности» на территории Урала. Чиновница пояснила URA.RU, что провокации только усугубят напряженность в обществе. «История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства. Все эти истории имеют плохой конец для самих доносчиков. Соревноваться тем, что больше патриот — неуместно. Провокации „Урал LIVE“ только сохранят напряженность в обществе и приведут к усилению раскола в нем», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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