Владимир Бочкарев отправился в праздничную поездку в МосквуФото: telegram-канал «Свердловская область»
Свердловский ветеран Владимир Бочкарев осуществил свою мечту. 77-ю годовщину Победы мужчина встретит в Москве, где будет присутствовать на главном параде страны. Об этом сообщает правительство Свердловской области в своем telegram-канале.
«На старости лет такая удача! Единственного меня послали на парад в Москву!» — рассказал ветеран. Владимир Бочкарев за 77 лет ни разу не пропустил День Победы. Для него этот праздник — особенный.
В праздничной поездке Бочкарева сопровождает супруг его внучки — Дмитрий Федоров, которого ветеран попросил лично. Федоров — прапорщик внутренней службы, сотрудник МЧС. Для ветеранов 8 мая устроили торжественный прием, а после парада Победы проведут экскурсию в Большой Кремлевский Дворец, музей «Оружейная палата».
Видео: telegram-канал «Свердловская область»
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Свердловский ветеран Владимир Бочкарев осуществил свою мечту. 77-ю годовщину Победы мужчина встретит в Москве, где будет присутствовать на главном параде страны. Об этом сообщает правительство Свердловской области в своем telegram-канале. «На старости лет такая удача! Единственного меня послали на парад в Москву!» — рассказал ветеран. Владимир Бочкарев за 77 лет ни разу не пропустил День Победы. Для него этот праздник — особенный. В праздничной поездке Бочкарева сопровождает супруг его внучки — Дмитрий Федоров, которого ветеран попросил лично. Федоров — прапорщик внутренней службы, сотрудник МЧС. Для ветеранов 8 мая устроили торжественный прием, а после парада Победы проведут экскурсию в Большой Кремлевский Дворец, музей «Оружейная палата». Видео: telegram-канал «Свердловская область»