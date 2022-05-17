В Карталах Челябинской области местные жители сообщили о сильном ливне с градом, который прошел в отдельных частях города. Фотографии природного явления появились в соцсетях.
«И у нас в Локомотивном прошел ливень с градом. У подъезда высадила петунии и рассаду цветов (1,5—3 см), что-то только взошло на 0,5 см. Теперь даже боюсь выйти посмотреть, наверное, все побило или смыло», — рассказала участница сообщества «Подслушано в Карталах» во ВКонтакте Валентина Григорьева.
В сообществе местные жители поделились наблюдениями, что град был не во всех частых города. Здесь же предприимчивые карталинцы сообщили о возможности ремонта вмятин на автомобилях без покраски.
Штормовое предупреждение о шквалистом ветре, ливнях и граде распространили к вечеру 17 мая в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Непогоду обещали также на 18 и 19 мая.
Град прошел в Карталах Челябинской области
Фото сообщества «Подслушано в Карталах» во ВКонтакте.
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В Карталах Челябинской области местные жители сообщили о сильном ливне с градом, который прошел в отдельных частях города. Фотографии природного явления появились в соцсетях. «И у нас в Локомотивном прошел ливень с градом. У подъезда высадила петунии и рассаду цветов (1,5—3 см), что-то только взошло на 0,5 см. Теперь даже боюсь выйти посмотреть, наверное, все побило или смыло», — рассказала участница сообщества «Подслушано в Карталах» во ВКонтакте Валентина Григорьева. В сообществе местные жители поделились наблюдениями, что град был не во всех частых города. Здесь же предприимчивые карталинцы сообщили о возможности ремонта вмятин на автомобилях без покраски. Штормовое предупреждение о шквалистом ветре, ливнях и граде распространили к вечеру 17 мая в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Непогоду обещали также на 18 и 19 мая.