В Челябинской области прошел сильный град. Фото

17 мая 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Непогода пришла в регион на сутки раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталах Челябинской области местные жители сообщили о сильном ливне с градом, который прошел в отдельных частях города. Фотографии природного явления появились в соцсетях. «И у нас в Локомотивном прошел ливень с градом. У подъезда высадила петунии и рассаду цветов (1,5—3 см), что-то только взошло на 0,5 см. Теперь даже боюсь выйти посмотреть, наверное, все побило или смыло», — рассказала участница сообщества «Подслушано в Карталах» во ВКонтакте Валентина Григорьева. В сообществе местные жители поделились наблюдениями, что град был не во всех частых города. Здесь же предприимчивые карталинцы сообщили о возможности ремонта вмятин на автомобилях без покраски. Штормовое предупреждение о шквалистом ветре, ливнях и граде распространили к вечеру 17 мая в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Непогоду обещали также на 18 и 19 мая. Град прошел в Карталах Челябинской области Фото сообщества «Подслушано в Карталах» во ВКонтакте.

В Карталах Челябинской области местные жители сообщили о сильном ливне с градом, который прошел в отдельных частях города. Фотографии природного явления появились в соцсетях. «И у нас в Локомотивном прошел ливень с градом. У подъезда высадила петунии и рассаду цветов (1,5—3 см), что-то только взошло на 0,5 см. Теперь даже боюсь выйти посмотреть, наверное, все побило или смыло», — рассказала участница сообщества «Подслушано в Карталах» во ВКонтакте Валентина Григорьева. В сообществе местные жители поделились наблюдениями, что град был не во всех частых города. Здесь же предприимчивые карталинцы сообщили о возможности ремонта вмятин на автомобилях без покраски. Штормовое предупреждение о шквалистом ветре, ливнях и граде распространили к вечеру 17 мая в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Непогоду обещали также на 18 и 19 мая.