Импорт овощей и фруктов в Челябинскую область сорвали дожди

Одной из причин снижения грузопотока овощей и фруктов в Челябинскую область стала дождливая погода в Узбекистане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На снижение грузопотока овощей и фруктов в Челябинскую область повлияла дождливая погода в Узбекистане. Об этом 18 мая во время рабочей встречи с руководителем Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолием Литовченко заявили поставщики продукции.

«Руководителя Управления Россельхознадзора интересовала причина уменьшения грузопотока с начала 2022 года и возможность его наращивания. Представители фирм-поставщиков отметили, что на снижение потока повлияла дождливая погода в Узбекистане и более выгодные условия размещения грузовых машин на складах временного хранения в других регионах. Кроме того, они стали практиковать растаможку грузов в Казахстане», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что увеличение поставок позволяет снижать цены на рынках и делать фрукты и овощи доступнее для жителей Челябинской области. Следующая рабочая встреча с представителями фирм-поставщиков пройдет в июне.

Ранее Литовченко сообщил, что в 2022 году в Челябинскую область поставки фруктов сократились на 37%, овощей на 42%. По мнению руководителя межрегионального Россельхознадзора, снижение импорта носит временный характер.