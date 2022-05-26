Уральский священник: детей познакомят с совестью и раскаянием

В Сосьве (Свердловская область) настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца иерей Сергий Михалев на родительском собрании, прошедшем в школе №1, рассказал, что предмет православной культуры научит детей быть милосердными и совестливыми.
«Выбрав для своих детей изучение основ православной культуры, родители познакомят их с ролью православия в искусстве, культуре и истории нашей страны. А главное, ребята познакомятся с такими важными понятиями, как милосердие и сострадание, совесть и раскаяние, любовь и уважение к Отечеству», — заявил свещенник.
Собрание прошло в МБОУ СОШ №1 им. героя РФ Романова Виктора. Оно было приурочено выбору модулей учебного предмета «основы религиозных культур и светской этики». Священник познакомил родителей с содержанием курса.
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В Сосьве (Свердловская область) настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца иерей Сергий Михалев на родительском собрании, прошедшем в школе №1, рассказал, что предмет православной культуры научит детей быть милосердными и совестливыми. «Выбрав для своих детей изучение основ православной культуры, родители познакомят их с ролью православия в искусстве, культуре и истории нашей страны. А главное, ребята познакомятся с такими важными понятиями, как милосердие и сострадание, совесть и раскаяние, любовь и уважение к Отечеству», — заявил свещенник. Собрание прошло в МБОУ СОШ №1 им. героя РФ Романова Виктора. Оно было приурочено выбору модулей учебного предмета «основы религиозных культур и светской этики». Священник познакомил родителей с содержанием курса.