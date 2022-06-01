Путин рассмотрит идею о досрочной пенсии для многодетных отцов

01 июня 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал поручить правительству рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом «Родительская слава», Путину поступило предложение от семьи Трубенковых из Саранска, которая воспитывает 10 детей, рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов: «Многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. Нельзя ли также рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей, чтобы немного пораньше их отпускать, ведь на их плечи ложится столько тягот, невзгод и трудностей?» В ответ на это президент РФ сказал: «Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать». Кроме того, президент РФ заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей. Путин предложил установить выплату за орден [«Родительская слава»] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей, а тем мамам, которые признаны «героинями» — 500 тысяч рублей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. Об этом он сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом «Родительская слава», Путину поступило предложение от семьи Трубенковых из Саранска, которая воспитывает 10 детей, рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов: «Многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. Нельзя ли также рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей, чтобы немного пораньше их отпускать, ведь на их плечи ложится столько тягот, невзгод и трудностей?» В ответ на это президент РФ сказал: «Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать». Кроме того, президент РФ заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня», а также поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей. Путин предложил установить выплату за орден [«Родительская слава»] вместо 100 тысяч рублей — 500 тысяч рублей, а тем мамам, которые признаны «героинями» — 500 тысяч рублей.