На Украине предрекли мощный прорыв ВС РФ к Киеву уже этой зимой

Волонтер Берлинская: российские войска могут выйти к Киеву этой зимой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские солдаты могут подойти вплотную к Киеву уже этой зимой, предположила Мария Берлинская
Российские солдаты могут подойти вплотную к Киеву уже этой зимой, предположила Мария Берлинская Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска могут подойти к Киеву зимой 2025 года из-за высоких потерь среди украинских военных и отсутствия реформ в армии. Такой сценарий допустила руководитель центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская. 

«Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — заявила Берлинская в своем telegram-канале.

По ее словам, Украина ежегодно теряет до 159 тысяч человек, а численность российских войск продолжает увеличиваться. Кроме того, Берлинская обратила внимание на политическую нестабильность в Верховной Раде, где депутаты неоднократно меняли свои решения по вопросам полномочий антикоррупционных органов. Волонтер подчеркнула, что отсутствие признания ошибок и необходимых изменений в системе управления может привести к прорыву обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года численность Вооруженных сил Украины могла сократиться на 190–310 тысяч человек из-за потерь и дезертирства при низких показателях мобилизации. Украинская армия испытывает серьезные трудности по всему фронту, а командование вынуждено сосредотачиваться на сохранении оставшихся ресурсов на фоне наступления российских войск. Причем такие данные следовали из офиса генерального прокурора Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска могут подойти к Киеву зимой 2025 года из-за высоких потерь среди украинских военных и отсутствия реформ в армии. Такой сценарий допустила руководитель центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская.  «Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — заявила Берлинская в своем telegram-канале. По ее словам, Украина ежегодно теряет до 159 тысяч человек, а численность российских войск продолжает увеличиваться. Кроме того, Берлинская обратила внимание на политическую нестабильность в Верховной Раде, где депутаты неоднократно меняли свои решения по вопросам полномочий антикоррупционных органов. Волонтер подчеркнула, что отсутствие признания ошибок и необходимых изменений в системе управления может привести к прорыву обороны ВСУ. Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года численность Вооруженных сил Украины могла сократиться на 190–310 тысяч человек из-за потерь и дезертирства при низких показателях мобилизации. Украинская армия испытывает серьезные трудности по всему фронту, а командование вынуждено сосредотачиваться на сохранении оставшихся ресурсов на фоне наступления российских войск. Причем такие данные следовали из офиса генерального прокурора Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...