Старые трамваи и троллейбусы Челябинска выставят на торги

У продаваемых с молотка вагонов 95% износа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старые трамваи и троллейбусы Челябинска продадут с аукциона. Об этом 2 июня на пресс-конференции заявил Александр Егоров, замминистра дорожного хозяйства и транспорта области, передает корреспондент URA.RU.

«В связи с обновлением парка стоящие в депо старые троллейбусы и трамваи продадут с аукциона. Они занимают много места, и от них нужно избавляться. У этих вагонов 95% износа, там на запчасти брать уже нечего, они реально сгнили, им по 30 лет», — заявил Егоров.

Замминистра отметил, что область выставит на торги 65 троллейбусов по цене 88 тыс. рублей за вагон. Такая же участь ожидает старых 80 трамваев. По мнению чиновника, покупателями автохлама могут стать предприниматели, которые занимаются металлоломом.

В 2022 году в бюджете области заложено два миллиарда рублей на приобретение челябинского транспорта. На эти деньги планируется приобрести до шестидесяти единиц городского транспорта.