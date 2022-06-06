Соратник Кадырова претендует на новый пост в Госдуме

06 июня 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Адам Делимханов может занять пост первого замглавы комитета Госдумы по безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, может занять пост первого замглавы комитета Госдумы по безопасности. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Госдумы. «Комиссия Государственной Думы по регламенту вносит на рассмотрение проект постановления „О первом заместителе председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции“ (о депутате Государственной Думы А.С.Делимханове). Проект постановления Государственной Думы прошел правовую экспертизу и рассмотрен комиссией», — сообщается на сайте Госдумы. Делимханов является одним из ближайших соратников Рамзана Кадырова. Сейчас он принимает участие в спецоперации на Украине. В частности, он принимал активное участие в освобождении Мариуполя. С 2007 года Делимханов также является депутатом Государственной Думы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, может занять пост первого замглавы комитета Госдумы по безопасности. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Госдумы. «Комиссия Государственной Думы по регламенту вносит на рассмотрение проект постановления „О первом заместителе председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции“ (о депутате Государственной Думы А.С.Делимханове). Проект постановления Государственной Думы прошел правовую экспертизу и рассмотрен комиссией», — сообщается на сайте Госдумы. Делимханов является одним из ближайших соратников Рамзана Кадырова. Сейчас он принимает участие в спецоперации на Украине. В частности, он принимал активное участие в освобождении Мариуполя. С 2007 года Делимханов также является депутатом Государственной Думы.