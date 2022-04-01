Кадыров раскрыл роль Делимханова в зачистке Мариуполя

Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов контролирует ситуацию в Мариуполе и выезжает на точки соприкосновения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Адам Делимханов, вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым тесно взаимодействует, лично контролирует ситуацию на всех направлениях в Мариуполе. Адам Султанович не отсиживается в безопасном месте, а предпочитает выезжать на каждую точку соприкосновения российских подразделений с врагом и знакомиться с ситуацией в режиме реального времени, лично», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Глава Чечни сообщил, что российские силовики удерживают Мариуполь, скоро город «очистят от бандеровцев». На ключевых позициях работают также бойцы из Чечни, отметил Кадыров. По его словам, чеченские военные настроены на победу.
Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин. Ранее Кадыров заявлял, что дает оставшимся на мариупольском заводе «Азовсталь» боевикам один день на сложение оружия, пишет Nation News.
Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов контролирует ситуацию в Мариуполе и выезжает на точки соприкосновения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Адам Делимханов, вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым тесно взаимодействует, лично контролирует ситуацию на всех направлениях в Мариуполе. Адам Султанович не отсиживается в безопасном месте, а предпочитает выезжать на каждую точку соприкосновения российских подразделений с врагом и знакомиться с ситуацией в режиме реального времени, лично», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни сообщил, что российские силовики удерживают Мариуполь, скоро город «очистят от бандеровцев». На ключевых позициях работают также бойцы из Чечни, отметил Кадыров. По его словам, чеченские военные настроены на победу. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин. Ранее Кадыров заявлял, что дает оставшимся на мариупольском заводе «Азовсталь» боевикам один день на сложение оружия, пишет Nation News.